Waldbrand in Spanien: Über 800 Menschen evakuiert

Rund 850 Menschen wurden wegen eines großen Waldbrandes im Osten Spaniens in Sicherheit gebracht. Die am Vortag ausgebrochenen Flammen hätten in der Region Valencia innerhalb von 24 Stunden rund 2.000 Hektar Landschaftsfläche erfasst, teilte der regionale Regierungschef Carlos Mazón am Freitag mit. Menschen seien nicht zu Schaden gekommen, betonte der Politiker.

Der Brand an der Costa Blanca wurde am Freitag nach amtlichen Angaben von mehr als 200 Feuerwehrkräften und des Militärs bekämpft. Starke und wechselnde Winden behindern immer wieder die Löscharbeiten. Das erschwere den Einsatz von Flugzeugen und Hubschraubern, hieß es auf X (ehemals Twitter). Mehrere Landstraßen mussten gesperrt werden. Die Ursache des Feuers blieb vorerst unbekannt.