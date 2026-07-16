Es sind Aufnahmen, die wie aus einem Katastrophenfilm wirken: Ein Zug steht auf den Gleisen, während rundherum dichter Rauch aufzieht und meterhohe Flammen durch den Wald schlagen. In der kanadischen Provinz Ontario geriet eine Zugbesatzung mitten in einen rasch um sich greifenden Waldbrand.

Zug von Feuer umringt Auf den Videos ist zu sehen, wie sich die Feuerfront gefährlich nahe an die Gleise heranschiebt. Über Funk ist die angespannte Situation der Crew zu hören: Die Mitarbeiter berichten, dass sie von den Flammen eingeschlossen seien und dringend Hilfe benötigen würden. Die dramatischen Szenen wurden von einem Mitglied des Parlaments von Ontario, Sol Mamakwa, veröffentlicht und verbreiteten sich anschließend in sozialen Medien.

Bahngesellschaft versagt? Wie genau es zu der gefährlichen Situation kam, wird noch untersucht. Medienberichten zufolge war die Region zu diesem Zeitpunkt schon von mehreren aktiven Waldbränden betroffen, die sich durch trockene Bedingungen und starke Hitze weiter ausbreiteten.

Zugcrew entkommt gefährlicher Situation Für die Besatzung des Zuges in Ontario endete der Zwischenfall glimpflich. Nachdem die Flammen immer näher an die Bahn herangerückt waren und die Crew über Funk Alarm geschlagen hatte, wurden die Mitarbeiter aus dem Gefahrenbereich evakuiert. Verletzt wurde nach Angaben der Bahngesellschaft Canadian National Railway (CN) niemand.

Bahnverkehr gestoppt Die Bahn stoppte den Zugverkehr in der Region rund um Armstrong vorsorglich. Mehrere Züge waren von den Bränden betroffen, darunter auch Verbindungen mit potenziell gefährlichen Gütern. CN stand nach eigenen Angaben in engem Kontakt mit Behörden und den zuständigen Einsatzkräften.

Rauchwolken sogar aus dem All sichtbar Die Waldbrände in Ontario sind Teil einer außergewöhnlich intensiven Feuersaison in Kanada. Besonders der Nordwesten der Provinz war stark betroffen. Mehr als hundert Feuer waren dort zeitweise aktiv, mehrere Gemeinden mussten Evakuierungen vorbereiten oder durchführen

Die Auswirkungen blieben nicht auf die unmittelbare Brandregion beschränkt: Die gewaltigen Rauchwolken zogen über weite Entfernungen und waren auch auf Satellitenbildern aus dem Weltall sichtbar. Der Rauch breitete sich zudem in Richtung der Großen Seen und Teile der USA aus.