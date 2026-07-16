Am 12. Juli kam es am Strand von Seaton Carew in Hartlepool zu einem tragischen Unfall. Zwei Männer verloren ihr Leben, nachdem sie zwei Kindern, die im Wasser in Not geraten waren, helfen wollten.

Männer verstarben bei Rettungsversuch

Wie die Polizei von Cleveland berichtet, ereignete sich der Vorfall gegen 15:45 Uhr. Den Beamten wurde in einem Notruf erklärt, dass zwei Kinder im Wasser Hilfe benötigten. Einsatzkräfte traten vor Ort ein, währenddessen wurde berichtet, dass zwei Männer ins Wasser gegangen seien, um den Kindern zu helfen.

Die Minderjährigen wurden aus dem Wasser geholt und ins Krankenhaus befördert. Doch für die beiden Retter kam jede Hilfe zu spät: Sie wurden aus dem Meer geborgen und kurze Zeit später für tot erklärt.