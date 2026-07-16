Wollten Kinder vor Ertrinken retten: 2 Männer tot am Strand
Am 12. Juli kam es am Strand von Seaton Carew in Hartlepool zu einem tragischen Unfall. Zwei Männer verloren ihr Leben, nachdem sie zwei Kindern, die im Wasser in Not geraten waren, helfen wollten.
Männer verstarben bei Rettungsversuch
Wie die Polizei von Cleveland berichtet, ereignete sich der Vorfall gegen 15:45 Uhr. Den Beamten wurde in einem Notruf erklärt, dass zwei Kinder im Wasser Hilfe benötigten. Einsatzkräfte traten vor Ort ein, währenddessen wurde berichtet, dass zwei Männer ins Wasser gegangen seien, um den Kindern zu helfen.
Die Minderjährigen wurden aus dem Wasser geholt und ins Krankenhaus befördert. Doch für die beiden Retter kam jede Hilfe zu spät: Sie wurden aus dem Meer geborgen und kurze Zeit später für tot erklärt.
Polizei warnt vor Risiken beim Schwimmen
Superintendent Glen Ward sagte in einer Erklärung: „Trotz der besten Bemühungen der Rettungsdienste wurden beide Männer leider kurze Zeit nach ihrer Bergung aus dem Meer für tot erklärt. Wir führen Ermittlungen zu den Umständen des heutigen Vorfalls durch, wobei die Todesfälle nicht als verdächtig eingestuft werden. Eine Akte wird für den Gerichtsmediziner vorbereitet.“
Weiters warnt der Experte: „Ich möchte alle daran erinnern, dass offenes Wasser ernsthafte Risiken birgt. Wir wissen, dass es bei heißem Wetter verlockend ist, aber wir möchten die Menschen dringend dazu ermutigen, überhaupt kein offenes Wasser zu betreten. Heute haben wir leider die wahre Tragödie gesehen, die daraus entstehen kann. Bitte seien Sie besonders vorsichtig und genießen Sie das warme Wetter so sicher wie möglich.“
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