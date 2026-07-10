Waldbrand in Piemont: 600 Hektar betroffen, 150 Menschen evakuiert

Ein großflächiger Waldbrand tobt im norditalienischen Piemont und hat sich innerhalb von 24 Stunden von etwas mehr als 100 auf über 600 Hektar ausgeweitet. Besonders betroffen ist die Gemeinde Premosello Chiovenda am Rand des Nationalparks Val Grande. Aus dem Ort Colloro wurden vorsorglich rund 150 Menschen evakuiert, nachdem sich die Flammen den Häusern näherten. Die Evakuierung wurde von der Gemeinde mit Unterstützung des Roten Kreuzes und des Zivilschutzes organisiert.

Nach Angaben der Regionalregierung überwachen Einsatzkräfte und Umweltbehörden die Luftqualität. Messungen in Domodossola zeigten einen deutlichen Anstieg der Feinstaub-Werte. Rauch und Asche beeinträchtigen die Sicht auch in den umliegenden Orten Villadossola und Beura Cardezza. Eine große Rauchwolke breitete sich aus. Im Einsatz sind Feuerwehr, Zivilschutz und Freiwillige.