Hitzewelle: Bereits erste Waldbrände in der Türkei

Fünf verschiedene Brände brachen am Mittwoch aus, wovon zwei am späten Nachmittag unter Kontrolle waren, wie der Forstminister Ibrahim Yumakli auf der Plattform X mitteilte. Waldbrände in den Provinzen Istanbul und Izmir seien unter Kontrolle. Weitere Brände im Westen des Landes sowie am Schwarzen Meer wüteten weiter. Zahlreiche Löschflugzeuge und Helikopter seien im Einsatz.