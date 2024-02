Heftige Waldbrände: Katastrophenfall in Texas ausgerufen

Die Feuerwehr kämpft im US-Bundesstaat Texas gegen mehrere, sich schnell ausbreitende Waldbrände. Gouverneur Greg Abbott rief am Dienstag den Katastrophenfall für 60 Gemeinden aus, damit die Hilfe besser zentral koordiniert werden kann. Die Feuer im Norden des Bundesstaats bedrohten bewohnte Gebiete, die evakuiert werden mussten.

© via REUTERS/Greenville Fire-Rescue

Waldbrände in Texas könnten noch größer und gefährlicher werden

Die Flammen werden durch starke Winde angefacht. Abbott erwartet, dass sich die Wetterbedingungen in der Region in den kommenden Tagen nicht bessern werden - und die Waldbrände so noch größer und gefährlicher werden könnten.