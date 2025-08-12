Waldbrände in Südeuropa: Ein Toter und Tausende Evakuierungen

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Bei Waldbränden im Norden von Madrid ist nach Angaben der Behörden ein Mensch ums Leben gekommen. Der Mann habe 98-prozentige Verbrennungen erlitten, teilte die Stadtverwaltung von Madrid am Dienstag mit. Er sei noch mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht worden und dort verstorben. Wie die Behörden weiter erklärten, mussten wegen der sich rasch ausbreitenden Flammen 180 Menschen aus der betroffenen Region in Sicherheit gebracht werden.

Rund tausend Hektar Land wurden verwüstet. Während der Brand nördlich von Madrid inzwischen unter Kontrolle gebracht wurde, kämpften Einsatzkräfte weiter gegen Brände in León, Zamora, Ourense und Cádiz, wo am Montag in der Nähe des auch bei deutschen Touristen beliebten Ferienorts Tarifa im Süden Spaniens mehr als 2.000 Menschen in Sicherheit gebracht werden mussten. Waldbrände: Mehr als 3.000 Menschen in Spanien evakuiert Einige von ihnen konnten am Dienstag in ihre Häuser zurückkehren, wie die Verwaltung der Provinz Cádiz mitteilte.

In der Provinz León im Nordwesten mussten mehr als 3.000 Menschen wegen Waldbränden evakuiert werden, wie die Zeitung El Diario berichtete. Die Brände konnten bisher nicht alle unter Kontrolle gebracht werden. Hitzewelle in Spanien: Temperaturen bis zu 44 Grad Celsius Die derzeitige Hitzewelle in Spanien ist ungebrochen. Der Wetterdienst Aemet hat in einigen Regionen Temperaturen von 44 Grad Celsius vorhergesagt.

Auch aus der Türkei wurden in den vergangenen Tagen großflächige Brände gemeldet. So wütete in der Provinz Canakkale im Nordwesten der Türkei am Dienstag ein Großbrand bereits den zweiten Tag in Folge. Sieben Flugzeuge und sechs Helikopter seien im Einsatz, teilte der Gouverneur von Canakkale, Omer Toraman, mit. Türkei: Hunderte Menschen in Sicherheit gebracht Eine unmittelbare Gefahr für Wohngebiete bestehe jedoch nicht. Hunderte Anrainer wurden aber vorsorglich in Sicherheit gebracht. Am Montag war wegen der Brände der Flughafen von Canakkale vorübergehend geschlossen worden. Dies galt auch für die Dardanellen-Meerenge. Der Seeweg verbindet bei Canakkale das Ägäische Meer mit dem Marmarameer.