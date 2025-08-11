Waldbrände in Kroatien: Starker Sturm befeuert Ausbreitung

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Gestern Abend ist ein Brand östlich der Stadt Split ausgebrochen. Derzeit sind 150 Feuerwehrleute vor Ort. Laut dem Feuerwehrkommandanten der Gespanschaft Split-Dalmatien, Ivan Kovačević, drohte das Feuer, auf naheliegende Häuser überzugreifen.

Nach Angaben der kroatischen Polizei brach der Brand gegen drei Uhr nachts in der Nähe von Jesenice, östlich von Split, der zweitgrößten Stadt des Landes, aus. Das Feuer konnte sich aufgrund eines starken Sturms sehr schnell ausbreiten. Derzeit sind rund 150 Feuerwehrleute mit 50 Fahrzeugen vor Ort, um die Brände unter Kontrolle zu bringen. "Die Lage ist nicht mehr dramatisch. Momentan gibt es viel Rauch, aber starke Winde könnten im Laufe des Tages neue Probleme verursachen", so Ivan Kovačević.

Drei Kilometer langer Brand Umliegende Häuser und Gebäude konnten vor den Flammen weitestgehend geschützt werden. Bisher liegen keine Informationen über genaue Sachschäden vor. Allerdings fielen etliche Oliven- und Feigenbäume dem Feuer zum Opfer, und auch einige Dörfer müssen ohne Stromversorgung auskommen. "Es gibt keine Verletzten, und unter den Feuerwehrleuten kam es bei einigen zu leichter Rauchvergiftung, aber nichts Ernstes", sagte Kovačević. Er warnte jedoch, dass die Arbeiten noch nicht abgeschlossen seien. Die Feuerwehrleute würden voraussichtlich noch die nächsten paar Tage im betroffenen Gebiet bleiben. Der Brand soll laut kroatischen Medien eine Länge von etwa drei Kilometern haben. Die Löscharbeiten werden durch unzugängliches Gelände erschwert.