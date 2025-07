In Nordosten Spaniens haben Feuerwehrleute und Soldaten am Dienstag gegen einen Waldbrand gekämpft, der schon mehr als 2.300 Hektar Land zerstört hat. Der Zivilschutz forderte rund 18.000 Menschen in der Umgebung der Stadt Tarragona in Katalonien auf, sicherheitshalber zu Hause zu bleiben und Türen und Fenster geschlossen zu halten.

Waldbrand in Spanien: Auch Naturpark betroffen

Spanien leidet seit Tagen unter einer Hitzewelle. Durch starken Wind breiteten sich die Flammen auf dem ausgetrockneten Boden stark aus. Nach Angaben der katalanischen Behörden zerstörten die Flammen bisher hauptsächlich Wald. Betroffen ist demnach auch der Naturpark Els Ports.