Waldbrände in Kalifornien: Kein Ende der Flammen

Die Großbrände in Kalifornien sind noch lange nicht unter Kontrolle, und es werden immer mehr Todesopfer entdeckt. Das "Camp"-Feuer im Norden des Bundesstaats hat mindestens 56 Menschen das Leben gekostet - zuletzt seien acht weitere Leichen in den Trümmern gefunden worden, teilte der Sheriff von Butte County, Kory Honea, am Mittwochabend (Ortszeit) mit.

Noch nie seit Beginn der Aufzeichnungen in Kalifornien sind so viele Menschen bei einem Feuer in dem Bundesstaat ums Leben gekommen. Von dem kleinen Ort Paradise blieben nur qualmende Ruinen übrig. Der Chef der Katastrophenschutzbehörde FEMA, Brock Long, sagte, der Wiederaufbau und die vorübergehende Versorgung der Menschen dort seien eine enorme Herausforderung.