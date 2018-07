Waldbrände in Nordeuropa: Das Hoch sitzt fest

Beim letzten Mal schrieb sich der Schriftsteller Lars Gustafsson seinen Frust von der Seele. Sein Essay über die verheerenden Waldbrände wurden zu einem seiner meistgelesenen Werke in Schweden.

Das letzte Mal war 2014: Damals brannten 150 Quadratkilometer, und die Behörden waren, wie jetzt auch, überfordert. Heute brennt in Schwedens Wäldern eine fast doppelt so große Fläche, weiß Michael Staudinger. Der Klimaforscher und Chef der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) wundert sich nicht: „Die Waldbrandgefahr besteht bereits seit Mai“ – ein Wunder, dass es erst jetzt passiert sei. Die Lage ist dramatisch, zeigt ein Bild der Esa (oben) - die Feuer sind sogar aus dem All gut zu sehen.