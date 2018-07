Waldbrände: Wie Experten Gefahr für Österreich einschätzen

„Waldbrände sind in Österreich nicht selten und sehr gefährlich“, sagt Andreas Rieder vom Österreichischen Bundesfeuerwehrverband. Ereignisse wie in Schweden oder gar Griechenland sind aber laut Experten nicht zu erwarten. Zuletzt waren die Feuerwehren in Ostösterreich zu mehreren Flurbränden gerufen worden, im Raum Mödling riefen die Einsatzkräfte zu erhöhter Vorsicht auf. Nach den Regenfällen in den vergangenen Tagen hat sich die Lage aber entspannt.

Die Waldbrandgefahr ist im ganzen Land gering, erklärt Mortimer Müller vom Institut für Waldbau der BOKU Wien. Zwar seien Kleinbrände im Gebirge möglich, die seien aber beherrschbar und im Sommer nicht ungewöhnlich. "Das Risiko bleibt auch in den nächsten Tagen sehr gering, danach werden die Temperaturen steigen und damit auch die Brandgefahr."

Sollte es doch zu größeren Bränden kommen, sei Österreich aufgrund eines dichten Feuerwehrnetzes gut vorbereitet, sagt Feuerwehrmann Rieder. Die große Zahl an Einsatzkräften, ermöglicht es den Feuerwehrleuten schnell am Einsatzort zu sein und viele Brände bereits frühzeitig zu löschen. In entlegeneren Gebieten funktioniere die Zusammenarbeit mit Bundesheer und Polizei sehr gut, was speziell im alpinen Bereich wichtig sei. „Als Feuerwehr sind wir bodengebunden, aber die Löschhubschrauber von Bundesheer und Polizei unterstützen uns“, sagt Rieder.