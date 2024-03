Wagenknecht: Österreichs Pensionssystem als Vorbild für Deutschland

"Die Bürger sollten entscheiden: Casino oder Österreich? An der Börse spekulieren oder eine Rentenkasse wie in Österreich, wo alle Bürger einzahlen und die Renten für langjährig Versicherte im Schnitt 800 Euro im Monat höher sind als bei uns", sagte Wagenknecht am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.