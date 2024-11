Vulkanausbruch in Indonesien: mindestens neun Todesopfer

Bei einem Ausbruch des Vulkans Lewotobi Laki-laki im Osten Indonesiens sind nach offiziellen Angaben mindestens neun Menschen ums Leben gekommen. Der Vulkan auf der Insel Flores in der Provinz Ost-Nusa Tenggara sei am Sonntagabend ausgebrochen und habe Lava, Asche und glühende Gesteinsbrocken in die Luft geschleudert, sagte ein Sprecher des Zentrums für Vulkanologie und geologische Gefahrenabwehr (PVMBG) am Montag.