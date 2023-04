Ganze Mordserien übersehen? Schwere Vorwürfe gegen Scotland Yard

Weil Todesfälle nicht ordentlich untersucht werden, entgehen der Polizei in London womöglich ganze Mordserien. Zu diesem beunruhigenden Schluss kommt ein Bericht zur Arbeit der Metropolitan Police, der am Donnerstagabend veröffentlicht wurde. Die Inspektoren der Aufsichtsbehörde HMICFRS (His Majesty's Inspectorate of Constabulary and Fire & Rescue Services) bescheinigten der auch als Scotland Yard bezeichneten Polizeibehörde, nichts aus ihren Fehlern gelernt zu haben.

Diese Fehler führten 2014 und 2015 zum wohl vermeidbaren Tod von drei jungen Männern. Ein Serienkiller hatte damals vier Opfer in kurzem Abstand mit K.o.-Tropfen vergiftet und die leblosen Körper nahe seiner Wohnung im Ost-Londoner Stadtteil Barking abgelegt. Die Polizei erkannte jedoch zunächst keinen Zusammenhang zwischen den Todesfällen. Später stellte eine Untersuchung fest, dass er bereits nach dem ersten Mord hätte überführt werden können, hätte die Polizei ihre Arbeit ordentlich gemacht.