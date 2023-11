Attacke vor Düsseldorfer Disko: Österreicher schwebt in Lebensgefahr

Ein 56-jähriger Österreicher ist in der Nacht auf Freitag in der Düsseldorfer Altstadt lebensgefährlich verletzt worden. Wie eine Polizeisprecherin am Freitagnachmittag auf APA-Anfrage mitteilte, war der Mann vor einer Diskothek mit einem Unbekannten in Streit geraten. Im Zug der Auseinandersetzung versetzte ihm dieser einen Schlag, der 56-Jährige stürzte rücklings und schlug mit dem Kopf auf dem Pflaster auf, wobei er schwere Kopfverletzungen erlitt. Er wurde notoperiert.