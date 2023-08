Von 25.000 Käselaiben begraben: Molkerei-Inhaber stirbt bei Unfall

Der über 70-Jährige war am Sonntagabend gegen 21.00 Uhr in der Lagerhalle seiner Molkerei in der Kleinstadt unweit von Mailand zugange, als eines der Metallregale, auf denen die großen Käselaibe zum Reifen lagen, einstürzte und einen Dominoeffekt auslöste. Innerhalb kurzer Zeit seien die gut gefüllten Regale, die bis zur hohen Decke der Halle reichten, hintereinander umgefallen und hätten den Mann begraben.

➤ Mehr lesen: Frau in Frankreich offenbar seit 2011 eingesperrt und misshandelt