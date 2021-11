Völlig erschöpft: Walross schlief auf Militär-U-Boot ein

Seltene Sichtung in den Niederlanden: Ein Walross, mittlerweile auf den Namen "Freya" getauft, hat es sich auf einem U-Boot in einem Marinestützpunkt gemütlich gemacht und chillt an Deck. Und das seit Tagen, berichtet der Guardian. In den sozialen Medien sorgt das Walross-Weibchen für Erheiterung.