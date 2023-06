Vize-Bürgermeister von Helsinki beim illegalen Sprayen erwischt

Auch das noch: Der stellvertretende Bürgermeister der finnischen Hauptstadt Helsinki, Paavo Arhinmäki, ist beim illegalen Sprühen eines Graffitis in einem Bahntunnel erwischt worden. Wie der finnische Bahnbetreiber am Dienstag mitteilte, dauerte die Entfernung des Graffitis drei Stunden und kostete 3.500 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und der Unterbrechung des Bahnverkehrs.

Für Kultur und Freizeit verantwortlich

Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes hatten den 46-Jährigen und einen Freund während der traditionellen Feiern zum Mittsommer am Freitag geschnappt - kurz nachdem sie ihr Graffiti in einem Bahntunnel in der südfinnischen Stadt Vantaa beendet hatten. Arhinmäki, der in der finnischen Hauptstadt für die Bereiche Kultur und Freizeit verantwortlich ist, entschuldigte sich einen Tag später in einem Beitrag im Onlinedienst Facebook.

