"Kein Kavaliersdelikt": ÖBB sagt Graffiti-Sprayern den Kampf an

Die meisten Graffiti-Vorfälle werden laut ÖBB in der Ostregion verzeichnet. Aber auch in Salzburg, in Saalfelden und in Spielfeld-Straß sei eine Häufung von Graffiti-Schmierereien zu beobachten.

Lebensgefahr

Vom Bahnunternehmen wird erneut darauf hingewiesen, dass sich Sprayer durch den illegalen Zutritt zu den Bahnanlagen in Lebensgefahr begeben. "Die Züge sind sehr leise unterwegs, nähern sich aber mit hoher Geschwindigkeit und haben zudem lange Bremswege. Doch das ist nicht die einzige Gefahrenquelle. Die Oberleitungen verfügen über 15.000 Volt. Hier kann es bereits bei der reinen Annäherung zu einem Stromschlag kommen. Dadurch kommt es immer wieder zu tödlichen Unfällen, unter anderem beim Klettern auf Wagen oder Oberleitungsmasten", heißt es in einer Aussendung der ÖBB.