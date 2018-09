Virginia: Seltene zweiköpfige Schlange entdeckt

Das Tier wurde zum Wildlife Center of Virginia gebracht. Dort wollen die Verantwortlichen mit Hilfe von Röntgenaufnahmen herausfinden, wie beide Köpfe mit nur einem Körper funktionieren. "Es scheint, dass der linke Kopf der dominantere ist. Er ist aktiver und reagiert eher auf Reize", teilte man in einem Statement mit. Zudem teilen sich die beiden Köpfe ein Herz und ein Paar Lungen. "Anatomisch gesehen wäre es für den rechten Kopf besser zu essen, was aber eine Herausforderung ist, da der linke Kopf dominanter ist."