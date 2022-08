Viraler Post: Gast bringt Kellnerin zum Weinen - Wirtin reagiert prompt

Es war ein äußerst unangenehmer Arbeitstag für eine deutsche Kellnerin: Die Servicekraft im Gasthaus "Krabba-Nescht" wurde so unfreundlich von einem Gast behandelt, dass sie daraufhin in Tränen ausbrach. Ihre Arbeitgeberin reagierte prompt.

Seit dem Vorfall finden Gäste des Lokals im baden-württembergischen Calw ein Schild am Eingang des Lokals vor: "Bitte seien Sie nett zu unseren Bedienungen. Noch immer sind Kellner schwerer zu bekommen als Gäste."

"Seit Corona ungeduldiger geworden"

"Das Mädchen hatte wirklich alles gegeben. Und dann meinte der Gast, sie solle mal die Füße in die Hand nehmen und seinen Tisch schneller abräumen", schilderte die Gastronomin den Vorfall gegenüber dem Schwarzwälder Boten. Die 22-Jährige sei daraufhin in Tränen ausgebrochen. "Es ist traurig, dass man überhaupt so ein Schild schreiben muss. Aber die Leute sind seit Corona einfach ungeduldiger geworden".