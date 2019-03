Viking Sky: Öldruck brachte Kreuzfahrtschiff in Seenot

Während einer zwölftägigen Kreuzfahrt war die " Viking Sky" am Samstag aufgrund der Motorenproblem im Küstengebiet Hustadvika in Seenot geraten. An Bord befanden sich zu dem Zeitpunkt 1.373 Menschen. Zu den Reisenden zählten überwiegend Briten und Amerikaner, aber auch zwei Frauen mit deutschem Pass. Fast 500 Menschen wurden per Hubschrauber an Land geholt, die restlichen Passagiere und Besatzungsmitglieder erreichten am Sonntagnachmittag mit dem zu dem Zeitpunkt wieder antriebsfähigen Schiff den Hafen der Kleinstadt Molde - mehr als 24 Stunden nach dem abgesetzten Notruf.

Am Mittwoch fuhr die " Viking Sky" von Molde in eine Werft nach Kristiansund, wo mehrere Schäden des Schiffes ausgebessert werden sollten. Die Reederei hofft nach Angaben der norwegischen Nachrichtenagentur NTB, dass das Schiff schon im April wieder auf Kreuzfahrt gehen kann. Eine Reise durch Skandinavien und über den Nord-Ostsee-Kanal, die eigentlich am Mittwoch beginnen sollte, war im Zuge des Dramas um das Schiff abgesagt worden.