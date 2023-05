Vier Kinder in Bayern durch Lichtkuppel von Einkaufszentrum gestürzt

Es sollte wohl ein Abenteuer werden, doch es endete mit Schwerverletzten: Vier Kinder sind im schwäbischen Donauwörth auf das Dach eines Einkaufszentrums geklettert und durch eine Glasplatte gebrochen.

Sie stürzten etwa vier Meter tief auf den Betonboden eines leer stehenden Geschäftsraums im Obergeschoss des Gebäudes, so die Polizei am Mittwoch Zwei der vier Buben im Alter zwischen zehn und 13 Jahren erlitten bei dem Unfall am Dienstagnachmittag schwere Verletzungen.

➤ 12.640 Jahre Haft in Thailand für Betrugsmasche auf Facebook