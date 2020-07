Video: Zwei Kinder retten sich vor Feuer in Wohnung in Grenoble

Die Bilder, die via Twitter die Welt erreichten, sind nicht leicht anzusehen. Ein etwa zehnjähriger Bub hält seinen dreijährigen Bruder am T-Shirt aus dem Fenster. Neben den beiden lodert das Feuer aus dem Fenster, der Balkon steht in Flammen, überall schwarzer Rauch.

Die beiden Brüder aus der französischen Stadt Grenoble haben es geschafft, sie haben sich mit dem Sprung aus dem Fenster in rund zehn Meter Höhe vor dem Feuer gerettet.

Erwachsene standen unten und haben versucht, die Kinder aufzufangen. Mehrere französische Medien berichteten, dass sich die Ereignisse am Dienstag abspielten. Demnach sollen die Kinder unverletzt geblieben, aber wegen des eingeatmeten Rauches ins Spital gebracht worden sein.

Die Ursache des Feuers war zunächst unklar.

(Die folgenden Bilder könnten verstörend wirken.)