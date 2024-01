12 Jahre Zwangsarbeit: Nordkoreanische Teenager schauten Südkorea-Serien

Was in Nordkorea passiert, bleibt in Nordkorea. Ganz nach diesem Motto handelt das Regime in Pjöngjang. Seit Jahrzehnten schafft dieses, interne Angelegenheiten hinter verschlossenen Türen, fernab des internationalen Blickes zu halten. Weitergabe von Fotos, Videos und anderen Beweisen des Lebens im Land an die Außenwelt ist verboten. So sickern Bild- und Videomaterial aus dem totalitär geführten Staat äußerst selten außerhalb der eigenen Grenzen durch.

Gerade aber geht ein Video aus Nordkorea um die Welt. Zugespielt wurde es dem südkoreanischen BBC-Ableger. Darauf zu sehen ist eine öffentliche Verurteilung von zwei Teenagern. Diese werden zu zwölf Jahren Zwangsarbeit verurteilt, weil sie südkoreanische Dramen geschaut haben sollen.

