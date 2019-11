Video: Erdrutsch in Italien zerstört Autobahnbrücke

Schwere Unwetter in Italien: Am Samstag hat ein Erdrutsch eine Autobanhbrücke zwischen Turin und Savona in Ligurien teilweise zum Einsturz gebracht. Ein Abschnitt der rund 700 Meter langen Brücke stürzte unter den Erdmassen ein. Bisher gibt es keine Berichte von Todesopfern, was einem Wunder gliche. Feuerwehrleute suchten am Wochenende nach Fahrzeugen, die vom Erdrutsch weggerissen worden sein könnten.