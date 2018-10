Verwahrloste Wildtiere aus Zoo in Albanien gerettet

Die Umweltschutzorganisation Vier Pfoten hat am Sonntag gemeinsam mit dem albanischen Umweltministerium elf verwahrloste Wildtiere aus dem Safari Park Zoo in Mbrostar im Landkreis Fier in Albanien gebracht. Ein internationales Team von Tierärzten sowie ein Sonderkommando der albanischen Polizei haben die Rettungsmission überwacht, hieß es in einer Aussendung der NGO.

Vier Pfoten brachte die Zootiere – darunter drei Löwen und eine dreibeinige Bärin – vorübergehend in den Zoo der albanischen Hauptstadt Tirana. Sobald die Tiere sich erholt haben, werden sie in artgemäße Tierschutzzentren überstellt.