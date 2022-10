Verrückter Spätsommer in Europa und Winter in USA

Advektion heißt das Phänomen in der Sprache der Meteorologen. Dabei strömt Luft in ungewöhnlich großen Mengen in einen geografischen Raum ein. In diesem Fall ist das Westeuropa von den britischen Inseln bis nach Österreich. Die Luft stammt aus Nordwestafrika und ist entsprechend warm. Das Resultat sind die für diese Jahreszeit außergewöhnlichen Temperaturen, die sich in Österreich, aber viel stärker noch in Ländern wie Frankreich oder Spanien bemerkbar machen.

32 Grad in Sevilla

In Südspanien etwa herrscht weiterhin meteorologischer Hochsommer. 32 Grad in Sevilla und an den Küsten Andalusiens sind mehr als ausreichend für Badevergnügen. Aber auch an den Küsten in Nordspanien und an der französischen Atlantikküste gingen viele am Wochenende ins Meer. An der englischen Südküste, wo 20 Grad traditionell schon als Badewetter gelten, herrschte an den Stränden am Wochenende Hochbetrieb. Zumindest über Allerheiligen sollte der Wettertrend noch anhalten.