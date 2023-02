Vermisste Fünfjährige in Berlin tot: 19-Jähriger festgenommen

Ein seit Dienstagnachmittag vermisstes fünfjähriges Mädchen aus Berlin ist tot. Es sei am Abend mit Verletzungen von Passanten im Bürgerpark Pankow gefunden worden, sagte ein Polizeisprecher. Rettungskräfte hätten eine Reanimation versucht. Das Kind sei dann im Krankenhaus verstorben. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus und nahm einen deutsch-türkischen 19-Jährigen als Verdächtigen fest. Das Kind hatte "mindestens eine Stichverletzung", hieß es am Mittwoch.

Das Kind "wies Verletzungen auf, wo man annehmen muss, dass es sich um ein Tötungsdelikt handelt", sagte ein Polizeisprecher. "Man hat in diesem Zusammenhang auch schon einen Tatverdächtigen festgenommen." Polizistinnen und Polizisten hatten bis in den späten Abend Spuren im Park gesichert. Nun sollen mögliche Zeugen befragt werden. Wann die Obduktion der Leiche des Mädchens erfolgt, war zunächst unklar. Nach dem Tod der Fünfjährigen stellten Menschen in der Nähe des Fundortes Kerzen auf, eine gelbe Blume und ein kleines Kuscheltier wurden abgelegt.