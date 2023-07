Seit 8 Jahren vermisst: Jugendlicher lebend wieder gefunden

Laut Angaben der Mutter litt Farias bereits zum Zeitpunkt seines Verschwindens an Depressionen und Angststörungen und befindet sich auch derzeit noch in psychischer und mental schlechter Verfassung. Er sei nicht in der Lage, mehr als einige wenige Worte am StĂŒck zu sprechen. Ermittlungen der Polizei laufen bereits.