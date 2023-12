Vermeintlich wertlose Maske um 4,2 Millionen Euro versteigert

Ein Pensionistenpaar in Frankreich hat eine afrikanische Maske aus Unkenntnis über den eigentlichen Wert für 150 Euro an einen Trödelhändler verkauft, der dafür 4,2 Millionen Euro bei einer Auktion erzielt hat. Die Klage des Paars auf Rückabwicklung des Kaufs aus dem Jahr 2021 hat ein Gericht im südfranzösischen Alès am Dienstag abgewiesen.

Der mit der Auflösung des Haushalts im Zweitwohnsitz des Paars beauftragte Trödelhändler habe über keine besondere Kenntnis hinsichtlich Kunstobjekten verfügt, urteilte das Gericht. Das Paar aber habe gewusst, dass der Großvater des Mannes die auf dem Dachboden liegende Maske neben anderen historischen Gegenständen um 1900 nach einer Stationierung als Gouverneur aus Afrika nach Frankreich gebracht hatte. Das Paar habe es dennoch versäumt, die Maske auf ihren tatsächlichen Wert taxieren zu lassen, entschied das Gericht.