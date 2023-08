Mehrere Verletzte nach Explosion in türkischem Hafen

Bei einer Explosion in einem türkischen Hafen sind mehrere Menschen verletzt worden. Rettungsdienste und Sicherheitskräfte eilten in das Hafengebiet etwa 75 Kilometer südöstlich von Istanbul, wie der Staatssender TRT am Montag berichtete.

Die Ursache der Explosion in einem Getreidepot war zunächst völlig unklar. Videos in den sozialen Medien zeigten eine dichte Rauchwolke.

➤ Mehr lesen: Chlorgasaustritt nach Explosion: Häuser im Umfeld explodiert