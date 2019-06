Verdächtige nach Attacke auf lesbisches Paar in London wieder frei

Nach einer brutalen Prügelattacke gegen ein lesbisches Paar in einem Nachtbus in London hat die Polizei fünf festgenommene Verdächtige gegen Kaution auf freien Fuß gesetzt. Für Anfang Juli gebe es eine Vorladung der Verdächtigen, teilte die Polizei am Samstag mit. Nach weiteren Verdächtigen werde derzeit nicht gesucht.

Die Londoner Polizei hatte am Freitag vier Verdächtige im Alter zwischen 15 und 18 Jahren in Gewahrsam genommen. Am Samstag wurde zudem ein 16-Jähriger festgenommen.

Der Angriff hatte sich am Donnerstag vergangener Woche ereignet. Die 28-jährige Melania Geymonat und ihre Freundin Chris waren von einer Jugendgang den Angaben zufolge attackiert und ausgeraubt worden. Die Jugendlichen hätten sie umstellt, vulgär beleidigt und aufgefordert, sich zu küssen, sagte Geymonat dem Sender BBC am Freitag.