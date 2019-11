Venedig-Hochwasser: Russland spendet eine Million Euro

Die Flutwelle hatte am Montag 110 Zentimeter erreicht, damit war der Markusplatz erneut überschwemmt. Allerdings stand das Wasser niedriger als bei den vorherigen Flutwellen, daher wurde der Platz nicht wie in der vergangenen Woche gesperrt. Entspannt ist die Lage jedoch nicht: Für Dienstagabend wurde eine neue Schlechtwetterfront angekündigt.

Auch in anderen Teilen Italiens blieb die Situation am Montag schwierig. Überschwemmungen und Erdrutsche wurden etwa in Friaul Julisch Venetien gemeldet. In Tolmezzo, Gemona und Cervignano mussten wegen Überschwemmungen einige Straßen gesperrt werden. In der Toskana wurde wegen der Schlechtwetterfront der Notstand ausgerufen. Laut Bauernverband Coldiretti entstanden für die italienische Landwirtschaft Schäden in Millionenhöhe.

Der Fluss Tiber in Rom stieg erneut stark an. In der Provinz Caserta in der süditalienischen Region Kampanien blieben am Montag die Schulen geschlossen, nachdem es in der Nacht auf Montag zu heftigen Niederschlägen gekommen war.