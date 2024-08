Mindestalter, Fremdsprachen, körperliche Fitness: Venedig sucht Gondoliere

Sie gehören zum Stadtbild wie der Dogenpalast oder die Rialtobrücke: Seit Jahrhunderten manövrieren Gondoliere ihre Passagiere gekonnt durch die engen Kanäle Venedigs. Doch um dies auch in Zukunft machen zu können, braucht der Berufsstand dringend Nachwuchs, berichtet die britische Zeitung The Guardian. Die Stadtverwaltung von Venedig ruft deshalb zu Bewerbungen auf. „Es gibt einen Generationswechsel: Die Leute gehen in den Ruhestand und müssen ersetzt werden“, sagt Andrea Balbi, Präsident des Gondoliere-Verbandes von Venedig.