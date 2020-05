Vatikan erkennt belgischen Kliniken katholische Identität ab

Die „Broeders van Liefde“ führen in Belgien zwölf psychiatrische Kliniken sowie Dutzende Schulen, Krippen und Orthopädiezentren. Insgesamt hat die Organisation eigenen Angaben zufolge landesweit 14.000 Beschäftigte. Rechtlich ist die Ordensgemeinschaft eng mit der Organisation verknüpft. Der Vorstandsvorsitzende des Vereins der Brüder der Nächstenliebe, Raf de Rycke, zeigte sich nach der Entscheidung gelassen. Sie habe keine „zivilrechtlichen Folgen“, sagte er der flämischen Zeitung „ De Standaard“.

Das bestätigt auch der Leuvener Kirchenrechtler Rik Torfs. „Die Tatsache, dass Rom das Etikett 'katholisch' wegnimmt, muss an sich nichts ändern“, sagte Torfs dem „Standaard“. Allerdings befürchte er ein langes Gerichtsverfahren mit „Gesichtsverlust“ für beide Parteien.

Das Spezialgebiet des 1807 in Gent gegründeten Ordens Brüder der Nächstenliebe ist die Pflege von psychisch Kranken. Der Orden, der in Belgien unter dem Namen „Broeders van Liefde“ bekannt ist, hat weltweit etwa 600 Mitglieder und ist in rund 30 Ländern aktiv.