Der Astronom des Papstes: "Das Universum könnte vor Leben wimmeln"

Er ist Astronom, Jesuit – und Leiter der Vatikanischen Sternwarte . Und in dieser Funktion wartete der US-Amerikaner Guy Consolmagno im Gespräch mit dem Portal "katholisch.de" mit einer bemerkenswerten Aussage auf: „Das Universum könnte vor Leben wimmeln – wir könnten aber auch alleine sein.“ Also der nächste Schritt nach der (späten) Akzeptanz des heliozentrischen Weltbildes – dass der Mensch nicht das Maß aller Dinge ist?

Für den 72-Jährigen kein Problem und kein Widerspruch zur katholischen Lehre. Aus religiöser Sicht spräche nichts dagegen, dass es andere Geschöpfe geben könnte, die in einer Beziehung zu Gott stehen.

Freilich fix sei nichts bezüglich von „Aliens“ da draußen . „Wir wissen es nicht. Wir wissen nicht einmal genug, um eine fundierte Vermutung anzustellen“, sagte Guy Consolmagno. Allerdings zitierte er in einem Interview mit dem Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) zu Jahresbeginn wohl nicht zufällig seinen Freund, den amerikanischen Astronomen und Astrophysiker Carl Sagan mit den Worten „Wenn wir das einzige Leben im Universum sind, würde es sich wie eine Platzverschwendung anfühlen.“ Und der Jesuit weiter: „Das Science-Fiction-Kind in mir würde natürlich gerne auf anderes Leben stoßen , selbst wenn es nur Mikroben wären.“

Seine Faszination für das Weltall sei schon früh entstanden. „In den Kindergarten kam ich, als der Sputnik gestartet wurde (1957; Anm.). Die Highschool beendete ich in dem Jahr, als erstmals Menschen auf dem Mond landeten (1969; Anm.). Wie könnte man da nicht fasziniert und verrückt sein nach dem Weltraum?“, formulierte Consolmagno gegenüber dem SRF.

Nach einschlägigen Studien verfasste der anerkannte Wissenschaftler, der 1989 in den Jesuitenorden eintrat, zahlreiche Studien und Publikationen. Stets glaubte und glaubt er an die Notwendigkeit eines Nebeneinander von Wissenschaft und Glaube: „Religion braucht die Naturwissenschaften, um sie vor Aberglauben zu bewahren und sie an der Realität zu halten“, betonte er einmal.