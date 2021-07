"Und sie bewegt sich doch ..."

Die Schriften der Kirchenväter lieferten Beispiele auch hoher literarischer Qualität. Einfache Bilddarstellungen („Bibel der Armen“), geistliche Spiele, das Jesuitentheater waren Religionsunterricht in künstlerischer Form. Dantes „Göttliche Komödie“ bot Morallehre von Weltrang. Dome, andere Sakralbauten, kirchliche Universitäten und Museen bezeugen bis heute das Werk bedeutender Architekten.

Seit gut 200 Jahren laufen die Entwicklungen von Kirche(n) und Kunst aber auseinander. Dennoch war es auch nach 1945 weiterhin möglich, „christliche Literatur“ auszumachen. Um an Beispiele aus drei Sprachwelten zu erinnern: T. S. Eliot, Paul Claudel, Reinhold Schneider und viele andere. Der französisch-schweizerische Agnostiker Le Corbusier machte mit seinem Bau einer modernen Wallfahrtskapelle in Ronchamp Furore.

Heute beklagen immer mehr Menschen symbolarme katholische Gottesdienste, „Zeugnisse unserer Armut an Bildern in einer bildübersättigten Medienwelt“, wie es der Linzer Künstlerseelsorger Peter Paul Kaspar in seinem Büchlein „Die nackte Madonna“ formulierte. „Manchmal hat man den Eindruck, der zelebrierende Priester hat nur die Wahl, entweder frommer Langeweiler oder belangloser Sakral-Entertainer zu sein.“

Die Kirche hat hierzulande aufgehört, Quell künstlerischer Inspirationen zu sein. Immer öfter verführt ihre heutige Natur zur Karikatur. Viele Katholiken schrecken vor einer Kunst, die auch das Tragische, Schreckliche und Absurde in den Blick nimmt, zurück. Weitgehend vergessen ist das Bemühen des Wiener Seelsorgers, Kunstmäzens und -sammlers Otto Mauer, in den Nachkriegsjahren in der katholischen Kirche Interesse und Begeisterung für zeitgenössische Kunst zu wecken. „Priester, Mahner, Tröster“ steht auf seinem Grabstein in Brunn am Gebirge.Mit der bevorstehenden Emeritierung von Bischof Egon Kapellari könnte auch die Bischofskonferenz ihren letzten großen Kunstanwalt verlieren.