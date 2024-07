Vater soll Rettung seiner Kinder bei Brand in Sydney verhindert haben: Drei Tote

In Sydney hat die Polizei einen Mann verhaftet, der die Rettung seiner Kinder bei einem Brand bewusst verhindert haben soll. Es handle sich um eine "schreckliche und sinnlose Tat", sagte am Montag der Regierungschef von New South Wales, Chris Minns. Mordkommissions-Chef Danny Doherty erklärte seinerseits mit Blick auf den Festgenommenen: "Der 28-Jährige ist dem Anschein nach verantwortlich für mehrere Todesfälle".