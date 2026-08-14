Als die Söhne eines US-Amerikaners in eine starke Strömung vor der Küste von Martha’s Vineyard, Massachusetts, geraten sind, versuchte er sie zu retten. Doch dabei geriet der mutige Vater selbst in Not – er ist in den Wellen ertrunken .

Laut People ereignete sich der Vorfall am 31. Juli gegen 16 Uhr auf der Insel Martha’s Vineyard. Kevin Foster war mit seinen Söhnen Kenneth und Kaden am Strand, um den gemeinsamen Nachmittag zu genießen. Als Forsters Söhne und weitere Schwimmer in einer Strömung plötzlich Probleme bekamen, zögerte der 55-Jährige nicht und eilte zu Hilfe.

An dem privaten Strand gab es keine Rettungsschwimmer, es eilten jedoch drei von einem anderen Strand herbei. Sie halfen den anderen Schwimmern aus dem Wasser. Die Einsatzkräfte, die kurz danach eintrafen, konnten vier Personen ans Ufer bringen. Kevin Forster wurde ins Krankenhaus eingeliefert, wo er für tot erklärt wurde . Bevor er selbst ertrank, konnte er seine Kinder noch retten – sie kamen unversehrt aus dem Wasser.

Spendenkonto für Söhne eingerichtet

Kevin Forster wurde am 11. August beerdigt. In einem Online-Nachruf heißt es: „Kevin besaß die bemerkenswerte Gabe, überall, wo ihn das Leben hinführte, Freundschaften zu schließen. Sein Freundeskreis reichte weit über eine einzelne Gemeinde, einen Beruf, eine Studentenverbindung oder eine Generation hinaus. Er schloss echte Freundschaften mit Menschen aus allen Lebensbereichen.“ Weiters wurde der US-Amerikaner als „Beschützer seiner Familie, liebevoller Ehemann, stolzer Vater, hingebungsvoller Sohn, Bruder, Onkel, Neffe, Cousin, Patenonkel, Freund und lebenslanges Mitglied der Studentenverbindung Kappa Alpha Psi“ beschrieben.

Eine GoFundMe-Kampagne für die Ausbildung von Fosters Söhnen hat inzwischen über 281.000 US-Dollar (circa 242.890 Euro) gesammelt.