Kind am Steuer gesichtet: Vater ließ offenbar Sohn (11) Auto fahren

Am Wochenende soll in Deutschland ein Auto mit einem Kind am Steuer gesichtet worden sein. Laut Polizei habe eine Spaziergängerin den Vorfall Samstagnachmittag in Westerstede in Niedersachsen gemeldet. Das berichtet der Spiegel.

Demnach saß ein elfjähriges Kind hinterm Steuer, der Vater soll als Beifahrer Platz genommen haben.