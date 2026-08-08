USA: Löschhubschrauber bei Waldbrand in Utah abgestürzt

Ein Löschhubschrauber mit zwei Menschen an Bord ist unweit eines riesigen Waldbrandes im US-Bundesstaat Utah abgestürzt. Die US-Luftfahrtbehörde (FAA) teilte mit, dass nach vorläufigen Erkenntnissen ein Hubschrauber des Typs Sikorsky-S-64 am Freitag gegen 10.00 Uhr (Ortszeit) im Raum der Kleinstadt Richfield abgestürzt sei. Solche Schwerlast-Hubschrauber können Löschwasser transportieren. Ob die Insassen überlebten, blieb unklar.

Absturz wird untersucht

Von der US-Bundesverkehrssicherheitsbehörde NTSB hieß es in einem Post auf der Plattform X lediglich, dass sie den Absturz untersuche. Die US-Forstbehörde schrieb auf Facebook, dass Einsatzkräfte zu einem Unfall mit einem Löschhubschrauber in der Nähe des „Widemouth-2“-Feuers im Bereich eines Nationalforsts - dem Fishlake National Forest - gerufen worden seien.

Die Zeitung Salt Lake Tribune berief sich auf Behördenangaben, wonach der Hubschrauber an den Löscharbeiten beteiligt gewesen sei. Seit Tagen brennt es in dem zentral gelegenen Gebiet Utahs im Südwesten der USA.