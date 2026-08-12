USA: Mann tötet Ehefrau und seine 4 Kinder

In der Stadt Winfield im US-Bundesstaat Kansas hat ein Mann Medienberichten zufolge seine vier Kinder im Alter von drei bis neun Jahren, seine Frau und anschließend sich getötet. Der 53-Jährige habe am Dienstag selbst die Polizei angerufen und gesagt, er habe seine gesamte Familie getötet und wolle sich nun das Leben nehmen, berichtete der zu NBC gehörende Lokalsender KSNW unter Berufung auf die Polizei.

Als die Beamten an dem Haus in der Kleinstadt etwa 72 Kilometer südöstlich von Wichita eingetroffen seien, hätten sie einen Schuss gehört, sich zunächst zurückgezogen und das Gelände abgesperrt. Nach einer Weile hätten sie dann die Haustür aufgebrochen und die Leichen des Mannes, seiner 44-jährigen Frau und der Kinder im Alter von drei, fünf, sieben und neun Jahren vorgefunden. Ein Motiv für die Tat nannte die Polizei zunächst nicht.