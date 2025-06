US-Demokratin und Ehemann bei mutmaßlich gezieltem Angriff getötet

Im US-Staat Minnesota sind die demokratische Politikerin Melissa Hortman und ihr Ehemann bei einem mutmaßlich politisch motivierten Angriff erschossen worden.

Das bestätigte Gouverneur Tim Walz am Samstag. Die Tat ereignete sich laut Behörden in den frühen Morgenstunden (Ortszeit) im Wohnhaus des Ehepaares in der Stadt Brooklyn Park. Bei einem Angriff im nahe gelegenen Champlin wurden demnach auch ein weiterer Demokrat namens John Hoffman und seine Ehefrau schwer verletzt. Die beiden befinden sich laut Behörden in medizinischer Behandlung.