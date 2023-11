"Grauenhaft": 189 verwesende Leichen bei Bestatter gefunden

Nach dem Fund von 189 verwesenden Leichen in einem Bestattungsunternehmen im US-Bundesstaat Colorado sind die Betreiber festgenommen worden. Die Bezirksstaatsanwaltschaft in Colorado Springs teilte am Mittwoch mit, die beiden Besitzer des Bestattungsinstituts stĂŒnden im Verdacht, mehrere Straftaten begangen zu haben - darunter Diebstahl, FĂ€lschung und missbrĂ€uchlichen Umgang mit Leichen.

Sie seien am Mittwoch im Bundesstaat Oklahoma festgenommen worden und sollten an Colorado ĂŒberstellt werden.

➀ Weitere aktuelle Nachrichten aus aller Welt