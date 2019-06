USA: "Guru" von Sexsklavinnen-Sekte schuldig gesprochen

Der amerikanische "Guru" Keith Raniere ist von einem New Yorker Geschworenengericht wegen Nötigung zum Sex, Einsatz von Zwangsarbeit und der Gründung einer kriminellen Vereinigung für schuldig befunden worden. Das Urteil gegen den 58-Jährigen soll erst im September verkündet werden.

Raniere, der seine Anhängerinnen sexuell und finanziell ausbeutete und seinen Besitzanspruch mitunter mit Brandzeichen auf der Haut seiner Jüngerinnen deutlich machte, droht lebenslange Haft. Der Gründer der sektenähnlichen Organisation Nxivm hatte in allen Anklagepunkten seine Unschuld beteuert. Nxivm (sprich: Nexium) präsentierte sich als Selbsthilfegruppe. Die Organisation verfolgte den Ermittlern zufolge in Wahrheit jedoch den Zweck, die ausschließlich weiblichen Anhängerinnen des Gurus finanziell und sexuell auszubeuten. Ranieres jüngstes Opfer war erst 15 Jahre alt.

"Meisterhafter Manipulateur"

Raniere gründete Nxivm 2003. Bei der Rekrutierung von Anhängerinnen konzentrierte er sich auf wohlhabende und prominente Frauen. Der "Guru" habe sich als "Gelehrter und als Genie" ausgegeben und sei in Wirklichkeit ein "meisterhafter Manipulateur" gewesen, erklärte Staatsanwalt Richard Donoghue nach dem Schuldspruch in New York.