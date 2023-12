USA: Frau mit zwei Gebärmüttern brachte Zwillinge zur Welt

In den USA hat eine Frau mit zwei Gebärmüttern Zwillinge zur Welt gebracht. "Unsere Wunderbabys wurden geboren!", verkündete die 32-jährige Kelsey Hatcher, die ihre außergewöhnliche Schwangerschaft auf Instagram dokumentierte, am Freitag. Die beiden Mädchen wuchsen nicht nur in verschiedenen Gebärmüttern heran, sondern wurden auch an verschiedenen Tagen geboren: Roxi Layla kam am Dienstagabend um 19.49 Uhr (Ortszeit) zur Welt, Rebel Laken um 6.09 Uhr am Mittwochmorgen.

Ihre Töchter seien offenbar der Meinung, dass sie "statistisch gesehen" so einmalig seien, "dass sie auch ihre eigenen Geburtstage haben sollten", schrieb Hatcher.

