USA: Frau erschoss Ehemann, weil er Pornos schaute

Zweimal zuvor hatte der 65-jährige Frank Hill bereits einen Porno-Sender via Satellit abonniert. Beim dritten Mal reichte es seiner Ehefrau Patricia (69) offenbar. Die Frau schoss ihrem Mann in die Beine, was letztlich zu seinem Tod führte.

Sie musste sich nun wegen Mordes vor einem Gericht im US-Bundesstaat Arkansas verantworten und wurde schuldig gesprochen, wie die Zeitung L'essentiel berichtet. Das Strafmaß ist noch nicht bekannt.