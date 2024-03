Dramatischer Unfall: Milliardärin ertrinkt in ihrem Tesla

Die erfolgreiche US-Unternehmerin Angela Chao starb am 11. Februar bei einem unglücklichen Unfall auf ihrem Grundstück in Texas , berichtete der Stern .

Der Unfall ereignete sich auf Chaos Ranch, als diese ihren Tesla aufgrund eines Fahrfehlers rückwärts in einen Teich fuhr. Mehrere Personen waren sofort da und versuchten zu helfen, aber die Frau war im Auto eingesperrt und konnte nicht gerettet werden.

Prominente Verbindungen

In den USA sorgte der Unfall für großes Aufsehen. Nicht nur war Chao eine erfolgreiche und wohlhabende Unternehmerin, sie hatte einen prominenten Hintergrund in der US-Businesswelt und Verbindungen in hohe US-politische Kreise.

Senator Mitch McConnell ist ihr Schwager und ein einflussreicher Politiker auf republikanischer Seite. McConnells Ehefrau ist die Schwester von Angela Chao. Sie war Arbeitsministerin unter US-Präsident George W. Bush und Verkehrsministerin unter Donald Trump.